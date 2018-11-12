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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Kampüste Caz' Edirne konseriyle başladı

'Kampüste Caz' Edirne konseriyle başladı

"Kampüste Caz" Edirne konseriyle başladı - Konser dinlemek için salona giren öğrenciler - Konserden görüntüler"Kampüste Caz" Edirne konseriyle başladı - Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, Trakya Üniversitesi'nde sahne aldıEDİRNE (AA) - Akbank Caz Festivali’nin önemli etkinliklerinden biri olan "Kampüste Caz" kapsamında, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar adlı müzik grubu, Trakya Üniversitesi'nde konser verdi.Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve müzikseverler, Balkan Kongre Merkezi'ndeki konsere girmek için uzun sıralar oluşturdu.Evrencan Gündüz ve Uzaylılar müzik grubu ile başlayan konserde bu sanatçılara saksafonda Edward Pithey, trombonda Dilan Balkay, basta Salih Yeniev ve davulda Trakya Üniversitesi öğrencisi Uğurcan Mamuzlu eşlik etti.Gündüz, mutluluk ve sevgi getirmek için geldiklerini belirterek, "Umarım bu konser hepimiz için en iyi olur. Burada var olan burada büyüyen sevgi ve mutluluk bütün ülkeye, bütün dünyaya yayılır ve hepimiz çok iyi bir işe vesile olur umarım." dedi.
"Kampüste Caz" 23 Kasım'a kadar, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana'daki konserlerle devam edecek.

Müzik Grubu Saksafon Akkale Öğrenciler 

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