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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kamıştan yaptığı enstrümanla düğünlere renk katıyor - HAKKARİ Haberi

Kamıştan yaptığı enstrümanla düğünlere renk katıyor - HAKKARİ Haberi



: - Düzele yapımında kullanılan kamışların hazırlanması - Düzele'nin yapılışı - Hazırlanan düzeleyle çalması - Düzele'nin klip çekiminde çalınması - Recep Özer'in röportajıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Recep Özer, kamıştan yaptığı enstrümanla yıllardır düğünlerde çalgı çalıyor.İlçede 22 yıldır kamıştan müzik aleti yapan Özer, "düzele" ismi verilen üflemeli çalgıyla düğün ve etkinliklere renk katıyor.Yaptığı enstrümanla geçimini sağladığını belirten Özel, "Eğlencenin olduğu her yerde çalıyorum. Bunu çalarak var olan bir kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Çalgıyı kamıştan yapıyorum. Geçimimi bununla sağlıyorum. İmkan verilmesi durumunda Hakkari ve ilçelerinde kurslar açarak bu enstrümanın kaybolmamasına katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

Cenin Müzik Aleti Klip Çekimi Çekim 

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