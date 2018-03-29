Kahvehaneler kıraathaneye dönüşüyor - BURSA İzle

- Kıraathaneden detaylar - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile röportaj - Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile röportajKahvehaneler kıraathaneye dönüşüyor - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatleri çektiği kıraathane konusunda iki yıldır çalışma yapan Bursa 'nın Yıldırım İlçe Belediyesi tarafından 30 kahvehane kıraathaneye dönüştürüldü - Proje çerçevesinde kıraathaneler, içinde oluşturulan kütüphane sayesinde kitap ve gazete okunabilen, güncel konuların tartışılabildiği mekanlar haline geldi - Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şimşirgil: - "Kıraathane aslında bizim tarihimizin en önemli bir kültür parçası. Kitap okuma, sohbet etme, muhabbet, kültür yeri demektir. Ama yıllar içinde sanki bir oyun, eğlence yeri gibi bir noktaya dönüştü"BURSA (AA) - HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Kıraathane kumar oynama yeri değildir, okuma evidir, okuma yeridir" diyerek dikkati çektiği mekanlar konusunda iki yıldır çalışmaların yapıldığı Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesinde 30 kahvehane kıraathaneye dönüştürüldü.İlçe genelinde gerçekleştirilen dönüşüm kapsamında tabelalarında artık kahvehane yerine kıraathane yazan mekanlarda oyun oynanırken, oluşturulan kütüphane sayesinde kitap ve gazete okunabiliyor, güncel konular tartışılabiliyor.Proje çerçevesinde belediye öncülüğünde kıraathanelere giden akademisyenler de vatandaşlarla bir araya gelip zaman geçiriyor, sorularını yanıtlıyor.Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk toplumu için değerler, kültür ve tarihin çok önemli olduğunu söyledi.
Kıraathanelerin şehrin ruhunu yansıtan mekanlar olduğunu belirten Edebali, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kahvehanelerde boşa geçirdiğimiz zamanlarla ilgili beyanları oldu. Biz de yaklaşık iki yıl önce 'Kahvehaneler Kıraathaneye Dönüşüyor Projesi'ni hayata geçirdik. Kahvehanelerimizi kıraathaneye dönüştürdük." dedi. - "Kütüphanelere oyun oynarken göz ucuyla bakıyorlardı"Edebali, Yıldırım'da şu ana kadar 30 kahvehanenin kıraathaneye dönüştüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:"Arkadaşlarımız kahvehane sahiplerine gidip projemizi anlatıyorlar. Dönüşümü kabul eden kişilerin mekanlarında bir bölüm oluşturuyoruz. Burada bir kütüphane oluşturuyoruz. 30 kıraathanemizde 8 bin kitap yer alıyor. 10 bin kişiye ulaştık. İnsanları kırmadan dönüşüm çalışmasını ısrarla takip ederek tüm Yıldırım'a yaymak istiyoruz. Projeye ilk başladığımız zamanlarda insanlar bir köşeye hazırlanan kütüphanelere oyun oynarken göz ucuyla bakıyorlardı. Biraz tedirginlik vardı, alışkanlıklara müdahale olarak görüyorlardı. Sonra iyi oldu. Oyun da oynuyorlar, kitap da okuyorlar. Zaman içinde oyuna ara verenler, oynamak istemeyenler buraya kitap okumaya, birbirleriyle sohbet etmeye başladı. "İsmail Hakkı Edebali, projelerini Türkiye'nin çok sayıda il ve ilçesinden belediyenin örnek alarak uygulamaya geçirdiklerini söyledi.
- Türk kültüründe kıraathaneMarmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de Yıldırım Belediyesinin gerçekleştirdiği söz konusu projede kendisinin de yer aldığını ve iki yılı geride bıraktıklarını belirtti. Projeye başlangıçta kendisinin de çok inanmayarak katıldığını anlatan Şimşirgil, şunları kaydetti:"Kıraathane aslında bizim tarihimizin en önemli bir kültür parçası. Kitap okuma, sohbet etme, muhabbet, kültür yeri demektir. Ama yıllar içinde sanki bir oyun, eğlence yeri gibi bir noktaya dönüştü. Yıldırım'da başkanımız bunu söylediğinde açıkçası bu noktaya geleceğimizi beklemiyordum. Muazzam bir başarı elde edildi. Son olarak önceki gün Yıldırım'da yine bir kıraathanedeydim. Dolup taşıyor. İnsanlar, en önemlisi gençler, hatta çoğu kıraathanemize kadınlar gelmek istiyor. Geliyor sohbeti dinliyorlar. Halkla iç içe tam bir sohbet yeri makamına dönüştü. Gençler her an kitapla buluşabiliyor. Bu kültürü yeniden yaşattı sayın başkan."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart'ta, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Liseliler Destanı Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni"nde, "İnternet kafe, kafe... Bizim kıraathanemize ne oldu? Vardı ya bizim kıraathanemiz. Kıraathane kumar oynama yeri değildir, kıraathane okuma evidir, okuma yeridir. Oralarda hem kitaplarımızı okuyalım hem çayımızı, kahvemizi içelim ve dinamik olarak da okulumuza gidelim." demişti.