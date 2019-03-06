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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi İzle

Kahramanmaraş’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi İzle

Kavşak ve yol

Polis Polis Ekipleri 

-Sisli hava ve konutlar
-Trafik ve yaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sabahtan itibaren etkisini gösteren sis, kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken, sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar indi. Trafikte sürücülerin zorlanmamaları için polis ekipleri yollarda önlemler aldı. Sisli havanın gün içerisinde etkisini kaybedeceği öğrenildi.
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