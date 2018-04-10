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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş'ta fabrikalardan akarsulara kimyasal akıyor

Kahramanmaraş'ta fabrikalardan akarsulara kimyasal akıyor

İlçe başkanı ve mahalleli

Çevre Kirliliği Kanserojen Madde Kimyasal Madde Tarım Arazisi Kimyasal Maddeler 

-Kirli suyu inceleme
-Kirli akarsudan uzak planlar
-Akarsu yakın planlar
-Mhp’li Akpınar röportaj
-Muhtar Latif Simsar röportaj
-Mahalle sakini Bekir Simsar röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta çeşitli fabrikalardan akarsulara bırakılan kirli su, çevre kirliliğine neden oluyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta bazı fabrikalardan akarsulara bırakılan kimyasal maddeler; çevreyi tehdit, vatandaşlar ise tedirgin ediyor. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Osmanbey Mahallesi’nde vatandaşlar, bölgeden geçen kirli akarsuyun temizlenmesi ve yetkililerin önlem almasını istedi. Özellikle Aksu, Karaçay ve Erkenez akarsularına bırakılan fabrika atıklarının hem çevreyi hem de suyu kirlettiğine değinen bölge sakinleri ayrıca çevreye yayılan pis kokudan rahatsız olduklarını bildirdi. Mahalle sakinleriyle birlikte Osmanbey Mahallesi'ndeki kirli suyu inceleyen MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, kentte düzenlenecek Çevre Çalıştayı'nda konunun ele alınmasını istedi. Akpınar, “Kahramanmaraş’ta çevre felaketi kapıda. Kahramanmaraş’ta baraj sularına karışan kimyasal atıklar nedeniyle tedirginiz. Özellikle fabrikalardan baraj sularına karışan atıklar nedeniyle bir çevre felaketi yaşanabilir. Maalesef Kahramanmaraşımız'daki fabrikalarda arıtma tesisleri olmadığı için bugün Dulkadiroğlu ilçemizde üç mahallemizin bulunduğu bir akarsuda, fabrika atıkları çevreye rahatsızlık veriyor. Bu akarsular, çocuklarımıza ve hayvanlarımıza üstü açık bir şekilde tehdit oluşturuyor. Aksu, Karaçay ve Erkenez suları Sır Barajı’na karışmakta. Özellikle Sır Barajı'nda da çok sayıda canlı bulunmaktadır” dedi.
Osmanbey Mahallesi olarak hem pis sudan hem de kokudan rahatsız olduklarını söyleyen muhtar Latif Simsar ise “Bu akarsu on yıl öncesine kadar temizdi ve tarım arazisinde kullanılacak su vardı. Ama fabrika atıklarından çıkan bu akarsu adeta pislik içinde hem koku hem de hastalık saçıyor” diye konuştu.
Mahalle sakini Bekir Simsar da, “Bu akarsudaki kimyasal atıklar kanserojen maddeler içermektedir. Bu akarsu barajlara akıyor oralardan çıkan balıkları yiyoruz. Bu çevre kirliliğinin en kısa zamanda ele alınmasını yetkililerden bekliyoruz” diye konuştu.

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