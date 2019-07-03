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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramı - HAKKARİ

Kafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramı - HAKKARİ

- Kafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramı - Kafenin dışarıdan görüntüsü - Kafede kitap okuyanlar ve iç detaylar - Kafe sahibi Mürşit Sönmez'in açıklamaları - Müşteri Cihat Akdeniz'in açıklamalarıKafede kitap okuyana ücretsiz içecek ikramıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde bir kafede kitap okuyanlara içecekler ücretsiz sunuluyor.İlçede kafe işleten Mürşit Sönmez, gençleri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı.Haftanın iki günü, kafede kitap okuyan müşterilerine ücretsiz içecek ikramında bulunan Sönmez, kampanyaya gençlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla yaptığı görüşme sonucu böyle bir karar aldığını belirten Sönmez, kitap okumak için kafeye gelenlerin sayısının sürekli arttığını ifade etti.
Üniversite öğrencisi Cihat Akdeniz ise duyarlılığından dolayı Sönmez'e teşekkür ederek, insanlarla kitapları buluşturmanın en güzel yollarından birinin bu olduğunu aktardı.

Kitap Okuma 

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