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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kafası demir tele sıkışan kedi kurtarıldı - MUĞLA

Kafası demir tele sıkışan kedi kurtarıldı - MUĞLA

- Kafası demir tele sıkışan kedinin itfaiye ekiplerince kurtarılma görüntüleriKafası demir tele sıkışan kedi kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kafası demir tele sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kafası bir evin girişindeki tel örgüye sıkışan kediyi fark etti.Kediyi sıkıştığı yerden kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen ekipler, tel örgüyü keserek kediyi kurtardı.Kedi, tel örgülerden kurtulmasının ardından hızla uzaklaştı.

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