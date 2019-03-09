Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kadınların maçında orta hakemden gül jesti - TRABZON

Kadınların maçında orta hakemden gül jesti - TRABZON

- Kadınların maçında orta hakemden gül jesti - Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Trabzon il birinciliği - Trabzon İdmanocağı - Kardelenspor - Karşılaşma öncesi futbolculardan detaylar - Maç öncesi seronomi ve hakemin gül dağıtmasıKadınların maçında orta hakemden gül jesti - Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası Trabzon il birinciliği karşılaşmasında görevli orta hakem İsmail Düzgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her iki takım oyuncuları ile kadın yardımcılarına maç öncesinde gül verdiTRABZON - Trabzon 'da, Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası İl birinciliği maçında görevli orta hakem, karşılaşma öncesinde her iki takım oyuncuları ile kadın yardımcı hakemlere gül verdi.Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Trabzon il birincisinin belirleneceği karşılaşmada, Trabzon İdmanocağı ile Kardelenspor takımları, Trabzon ASKF Sahası'nda mücadele etti.Maç öncesinde sahaya takımlarla çıkan orta hakem İsmail Düzgün ile yardımcıları Nurdan Kösoğlu ve Yeter Gülaçar, taraftarları selamladı. Futbolculardan bir süre beklemelerini isteyen hakem İsmail Düzgün, sağlık görevlilerinin bulunduğu alana daha önce bıraktığı gülleri alarak futbolculara ve kadın yardımcılarına verdi.Kadınlar gününü kutladığı sporculardan yaptığı davranış nedeniyle alkış alan Düzgün, daha sonra İdmanocağı'nın Kardelenspor'u 1 - 0 yendiği karşılaşmayı yönetti.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlamına dikkat çekmek için futbolculara ve yardımcılarına gül dağıttığını ifade eden Düzgün, kadınların her alanda erkeklerle bir arada en iyi şekilde mücadele verdiğini söyledi.

Hakemliği nedeniyle çoğu zaman kadınların yer aldığı maçlarda görev yaptığını belirten Düzgün, "Maçta görevli tek erkek olarak bu davranışı göstermemin daha da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımız varsa biz de varız. Onları yılın sadece bir gününe sığdırmak mümkün değil. Ancak her alanda bizlerle beraber olan kadınlarımızın bu gününü bu şekilde kutlamanın onları da mutlu edeceğini düşündüm." diye konuştu.

Lens Biz De Varız Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı