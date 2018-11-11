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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kadınlar turşu ve reçelleriyle yarıştı - MUĞLA

Kadınlar turşu ve reçelleriyle yarıştı - MUĞLA

- Şenlik alanı vatandaşlardan detay - Kadın çiftçilerin ürünleri ve stantlardan detaylar - Reçel ve turşulardan detaylar - Jüri üyelerinin turşu ve reçelleri tatması - Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş açıklaması - Halk oyunları gösterisiKadınlar turşu ve reçelleriyle yarıştı - Muğla 'da düzenlenen Geleneksel Turşu ve Reçel Yapımı Yarışması'nda, kadınların hazırladığı turşu ve reçellere ambalaj, renk, görünüm, kıvam, tat ve koku kriterlerine göre puan verildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde, "Geleneksel Turşu ve Reçel Yapımı Yarışması" düzenlendi.
Yaraş Mahallesi'ndeki yarışmada, 28 kadın çiftçinin yaptığı turşu ve reçeller, Menteşe Ziraat Odası, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi. Turşu ve reçellere, ambalaj, renk, görünüm, kıvam, sertlik, tat ve koku kriterlerine göre puan verildi.
Yarışmada dereceye giren Ayşe Arslan, Gülşen Gündoğdu, Fatma Aydoğan, Medine Gündoğdu ve Ayşen Kaba ile huzurevinden katılan yarışmacılara ödüllerinin sunulmasının ardından, turşu ve reçeller katılımcılara ikram edildi.Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Yarışmada kadın çiftçilerin yaptığı el emeği organik ürünleri sergilediklerini anlatan Gümüş, turşu ve reçel yapan çiftçi kadınların istihdamının sağlanmasını, yöresel lezzetlerin yaşatılmasını amaçladıklarını dile getirdi.Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Dereceye giren kadınlara ödüllerini Kaymakam Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş verdi.Programda Menteşe Belediyesi Halk Oyunları ekibi ile Muğla Yörük Obası Derneği kadın folklor ekibi halk oyunları gösterisi sundu.Şenliklerin yapıldığı alanda Yaraş Mahallesi'nde yaşayan üretici kadınlar tarafından kurulan stantlarda ise bölgede yetişen ürünler de satışa sunuldu. Vatandaşlar da ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Yarış Organik Ürün Folklor Halk Oyunları 

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