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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kadınlar hem yarıştılar, hem de eğlendiler - BİTLİS

Kadınlar hem yarıştılar, hem de eğlendiler - BİTLİS

- Bitlis 'te kadınlar, günlerini yarışarak kutladılar - Kadın Yaşam ve El Sanatları evinden detaylar - Kadınlar acı biber yemesinden detaylar - Farklı oyunlar oynanmasından detaylar - Kadın Yaşam ve El Sanatlarıevi Koordinatörü Leyla Derse ile röportaj Bitlis 'te kadınlar, günlerini yarışarak kutladılarBİTLİS (AA) - Bitlis 'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen bir grup kadın, günlerini çeşitli yarışmalar yaparak kutladı. Bitlis Belediyesince geçen yıl faaliyete geçirilen Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi'nde bir araya gelen kadınlar, acı biber yeme, yoğurt içinde para arama, balon patlatma, sandalye kapma ve ağızlarında yumurta taşıma gibi yarışmalar düzenledi.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilirken renkli görüntüler yaşandı.Kadın Yaşam ve El Sanatları Evi Koordinatörü Leyla Derse, yaptığı açıklamada, klasik kutlamaların yerine bu tür renkli yarışmalarla kutlama yapmak istediklerini söyledi.

Balon patlatma, yumurta taşıma, acı biber yeme ve sandalye kapma gibi değişik etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Derse, şöyle dedi:"Kadınlar buraya aynı zamanda aktif olan kurslarımıza geliyorlar. Bunların yanı sıra sanat etkinliği kurslarımız, bilgisayar ve diksiyon eğitimi kurslarımız da mevcuttur. Burayı tamamen kadınların hizmetine sunduk. Kadınlarımızın gününü kutluyorum."El sanatları kursu öğreticisi Zübeyde Karakeçe de alışılmışlığın dışına çıkarak eğlenceli yarışmalar düzenlediklerini belirterek, "Biraz eğlendik kendi aramızda yarışmalar düzenledik. Kazanan arkadaşlarımıza yönelik ödül törenleri düzenleyip küçük hediyeler verdik." diye konuştu.

Yarış Yumurta Uttu 

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