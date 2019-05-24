Kadına yönelik şiddeti tiyatro oyunuyla anlattılar - ADIYAMAN
, - Tiyatro oyunundan genel ve detay görüntüler - Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Avcı ve öğrencilerden röportajKadına yönelik şiddeti tiyatro oyunuyla anlattılarADIYAMAN (AA) - Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Devlet Konservatuvarında eğitim gören yaklaşık 30 öğrenci, "Kadın Yazısı" adlı oyunda, kadına yönelik şiddeti farklı hikayelerle sahneye taşıdı.Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Avcı'nın senaryosunu kaleme alıp yönettiği oyun, ADYÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Dört skeçten oluşan oyunda, aralarında 7 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu yaklaşık 30 öğrenci, kadınların yaşadığı darp ve intiharla sonuçlanan olaylar ile küçük yaşta evlendirilen çocuk gelinlerin hikayelerini müzikalle anlattı.Ayşe Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip ile tiyatro gösterisi yaptıklarını söyledi.
Gösteriyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapacaklarını fakat kadınlar gününü sadece bir güne sığdırmak istemediklerini ifade eden Avcı, "Şiddet gören kadınları, küçük yaşta çocuk gelinleri her gün anmak istedik. Öğrencilerle birlikte müzikal tadında gösteri yaptık. Şiddet gören kadınlarımızı anmak istedik." dedi. Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nefes Şeyla Tığlı ise kendilerini notalarla ifade ettiklerini belirterek, "Bizim en büyük silahımız ve anlatım gücümüz notalarımız. Türkiye'de kadınlara yapılan her türlü şiddet ve baskıyı notaların gücüyle anlatmaya karar verdik. Hoca ve öğrenci arkadaşlarımızın katkılarıyla gösteriyi sunmak istedik." diye konuştu. Oyunda rol alan İlkokul öğrencisi Ahmet Sarı da ilk defa bir gösteride oynadığını ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Oyunun ardından konservatuvar müdürü Kadir Toptaş tarafından öğrencilere teşekkür belgesi verildi.
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