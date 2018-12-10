Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Kadına Yönelik Şiddete Hakkın Yok' paneli - MARDİN

'Kadına Yönelik Şiddete Hakkın Yok' paneli - MARDİN

"Kadına Yönelik Şiddete Hakkın Yok" paneli - MARDİN - Panelden detaylar, - Sinevizyon gösteriminden detaylar, - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın konuşması, - Panelden oturumundan detaylar, - Detaylar,"Kadına Yönelik Şiddete Hakkın Yok" paneli - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "Belediyede kadın istihdamında önemli artış sağladık. Kadın istihdamında Türkiye ortalaması yüzde 33, biz bu ortalamanın üzerindeyiz"MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Belediyede kadın istihdamında önemli artış sağladık. Kadın istihdamında Türkiye ortalaması yüzde 33, biz bu ortalamanın üzerindeyiz." dedi.
Vali Yaman, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Hakkın Yok" panelinde yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için şiddet eğilimi olan erkeklere eğitim verilmesinin önemine işaret ederek şiddetin bir an önce ülke gündeminden düşmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.
Son yıllarda kadın hakları konusunda önemli yasal değişiklikler yapıldığını dile getiren Yaman, kadın istihdamında da büyük artış olduğunu vurguladı.Yaman, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak kadın istihdamına büyük önem verdiklerini belirterek "Belediyede kadın istihdamında önemli artış sağladık. Kadın istihdamında Türkiye ortalaması yüzde 33, biz bu ortalamanın üzerindeyiz." dedi.
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da kadın istihdamı konusundaki projelere destek sunduklarını söyledi.

Panele, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, İl Müftüsü İsmail Çiçek de katıldı.

Kadın İstihdamı Kadın Hakları 

İlgili Foto Galeriler
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Konya'da Yeni Obruk OluştuKonya'da Yeni Obruk Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı