Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kadına şiddete karşı pedal çevirdiler - MARDİN

Kadına şiddete karşı pedal çevirdiler - MARDİN

- Mardin Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın etkinliğe katılanlarda sohbeti - Vali Mustafa Yaman'ın açıklamaları - Vatandaşların Mardin sokaklarında bisiklet ve motosiklet sürme görüntüleri - Mardin manzarası altında vatandaşların bisiklet sürmesi - Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül'in konuşması - Motosiklet sürücüsü Duygu Atıktı'nın konuşması - Vali Yaman'ın etk,inliğe katılanlara çicek ve karanfil verme detaylarıKadına şiddete karşı pedal çevirdiler - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince "Kadına Şiddet Bir İnsanlık Suçudur, Bisikletini Al Gel" etkinliği düzenlendi - Mardin Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "Kadına değer veren bir milletin mensuplarıyız. İnşallah şiddet toplumumuzun gündeminden düşecektir"MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince "Kadına Şiddet Bir İnsanlık Suçudur, Bisikletini Al Gel" etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda Mardin Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ve Emniyet Müdürü Hasan Onar etkinliğe katılanlarla bisikletle tur attı.15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar pedal çeviren grup üyeleri, "Kadına şiddete hayır" sloganları attı.Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, bisikletle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

"Sadece kadına şiddet değil mühim olan insana değer verme konusudur." diyen Yaman, şöyle konuştu:"İnsana değer verdiğiniz sürece bütün problemler çözülecektir. Biz kadına değer veren bir milletin mensuplarıyız. Farkındalık için farklı etkinliklerimiz devam edecek. Daha çok erkeklere eğitim veriyoruz. Kadına değer veren bir milletin mensuplarıyız. İnşallah şiddet toplumumuzun gündeminden düşecektir."Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül ise iki yılda yaklaşık 32 bin kadınla bir araya geldiklerini söyledi.

Güneş Can da şiddete karşı seslerini duyurmak için etkinliğe katıldığını belirtti.
Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman ile etkinliğe katılanlara karanfil verdi.

Şiddete Hayır Farkındalık Ülser Bisiklet Kadına Şiddet 

İlgili Foto Galeriler
Bu fotoğrafları Facebook'tan paylaşıp intihar ettiBu fotoğrafları Facebook'tan paylaşıp intihar etti
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı