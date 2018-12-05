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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Kadın meselesi siyaset üstü bir meseledir'' - ANKARA

'Kadın meselesi siyaset üstü bir meseledir'' - ANKARA

"Kadın meselesi siyaset üstü bir meseledir'' - ANKARA - Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) - Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü etkinliği - KADER Başkanı Nuray Karaoğlu'nun toplantıyı açılış konuşması ve sunumundan detaylarTürk kadınının seçme ve seçilme hakkı - KA.DER Başkanı Nuray Karaoğlu: - "Kadın meselesi siyaset üstü bir meseledir. İşte bu noktada biz kadınlar için farklı hayatın mümkün olabileceğini biliyoruz"ANKARA (AA) - Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Nuray Karaoğlu, "Kadın meselesi siyaset üstü bir meseledir. İşte bu noktada biz kadınlar için farklı hayatın mümkün olabileceğini biliyoruz." dedi.
Karaoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla Çankaya'da bir otelde düzenlenen etkinlikte, kadınların ısrarla özel yaşam alanında bırakılmak istendiğini vurguladı."Kadının siyasette temsilcisi olsa da cinsiyetçi roller bizi hep takip ediyor." diyen Karaoğlu, şunları kaydetti:"Toplumsal cinsiyet sistemini ve kodlanmış cinsiyet rollerini iyi algılamamız ve bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Zincirlerin kırılması görevi biz kadınlara düşmektedir. Erkekleri yanımızda görmek istiyoruz ama en büyük görev biz kadınlara düşmektedir. Kadın meselesi siyaset üstü bir meseledir. İşte bu nokta da biz kadınlar için farklı hayatın mümkün olabileceğini biliyoruz."Konuşmanın ardından kadınların sorunlarının konuşulduğu panel gerçekleştirildi.

Seçme ve Seçilme Hakkı Toplantı Irak Seçilme Hakkı 

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