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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kadın eli değen ahır tiyatro atölyesine dönüştü - MUĞLA

Kadın eli değen ahır tiyatro atölyesine dönüştü - MUĞLA

- Tiyatro atölyesi - Tiyatro çalışmaları - Kadın girişimcilerden tiyatrocu Tilbe Saran'ın konuşmasıKadın eli değen ahır tiyatro atölyesine dönüştü - Muğla 'nın Ula ilçesinde yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ev ve ahırını satın alan kadın girişimciler, metruk yapıyı tiyatro atölyesi haline getirdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ula ilçesinde 3 kadın girişimci, satın aldıkları metruk ev ve ahırını tiyatro atölyesine dönüştürdü.Kadın girişimciler tiyatrocu Tilbe Saran, mimar Engin İyimen ve psikolog İnanç Sümbüloğlu, Portakallık Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ev ve ahırını satın aldı.Kadınlar burayı hayallerindeki tiyatro atölyesine dönüştürdü. Tamamlanan atölyede "forum tiyatro" eğitimlerine başlandı. Muğla ve değişik illerden 20 kişinin katıldığı eğitiminin sona ermesinin ardından, katılımcılar oyun sahneleyecek.Saran, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'un keşmekeşinden bunaldıkları için daha sakin bir yere gitmeyi düşündüklerini ve bir arkadaşının tavsiyesi üzerine bu evi bulduklarını söyledi.

Eve bakmaya geldikleri ilk anda kendilerini buraya ait hissettiklerini belirten Saran, şunları kaydetti:"Geldiğimizde kapı kapalıydı. 15 yıl kimsesiz kalmış bir yerdi. Öncelikle şu anda stüdyo olan yeri gördük. Ahır olarak kullanılmış ancak taşıyıcıları da çökmüş, sadece taş duvarlar kalmıştı. Çok hoşumuza gitti ve burada çok güzel bir tiyatro atölyesi kurulabileceği fikri belirdi."

Kadın Girişimci Psikolog Keşmekeş Bulduk 

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