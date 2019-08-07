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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

- Jennifer Lopez konserinden detay görüntüler - Ünlü şarkıcı sahnede kızıyla düet yaptıANTALYA (AA) - Antalya 'da dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, konser verdi.Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya sahnesinde hayranlarıyla buluşan Lopez, konserinde, yıllar sonra tekrar Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Jennifer Lopez, Antalya 'yı çok sevdiğini belirterek, "Ülkenizi çok özlemişim." dedi.
2 bin 500 kişinin izlediği ve iki saat süren konseri, birçok ünlü ismin yanı sıra Antalya spor oyuncuları, yöneticileri ve Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf da takip etti.Lopez, yeni şarkısı Medicine'nın yanı sıra On The Floor, Aint It Funny, Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını seslendirdi.Dansları ve sahne kostümleriyle dikkati çeken Lopez, kızı Emme Anthony ile bir şarkısına düet yaparak hayranlarına sürpriz yaptı. Anne kızın düeti uzun süre alkışlandı.Jennifer Lopez'in özel tasarlanan sahnesi ve kulisinin Isparta'da özel olarak yetiştirilen beyaz güllerle süslendiği belirtildi.

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