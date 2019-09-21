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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Japon geline Türk düğünü - ORDU Video

Japon geline Türk düğünü - ORDU Video

- Japon geline Türk düğünü - Japon gelin ile damadın oynaması - Damat Emre Dursun ile röportaj - Japon gelin Akari İnoue ile röportajJapon geline Türk düğünü - Ordu lu Emre Dursun ile evlenen Japon gelin için Türk geleneklerine göre düğün yapıldıORDU (AA) - Ordu lu Emre Dursun ile evlenen Japon Akari İnoue, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi.Japonya'da inşaat sektöründe çalışan Emre Dursun (24), iki yıl önce bir kafede tanıştığı Japon Akari İnoue (25) ile arkadaş oldu.Arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşen ikili evlilik kararı aldı. Akari İnoue, Dursun'un memleketi Ordu 'da düğün töreni yapma isteğini geri çevirmedi.Dursun ile İnoue Japonya'dan Ordu 'ya gelerek Altınordu ilçesindeki bir düğün salonunda Türk geleneklerine göre yapılan düğünde gönüllerince eğlendi.Düğünde Türk müziği eşliğinde oynayan Japon gelin ve yakınları, sempatik tavırlarıyla da dikkati çekti.Damat Emre Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmak üzere gittiği Japonya'da kahve içtiği sırada Akari İnoue ile tanıştığını söyledi.

İki sene boyunca arkadaşlıklarının sürdüğünü ve ardından evlenmeye karar verdiklerini anlatan Dursun, "Kısa süre önce Tükiye'ye geldik ve evlendik. Bundan sonra Japonya’da yaşayacağız. Eşim düğünü Japonya'da istemişti ama ben Türkiye'de olmasını istedim. Eşim Türk yemeklerini de çok güzel buluyor." dedi.
Japon gelin Akari İnoue ise Türk düğününü çok beğendiğini ve harika bulduğunu vurgulayarak, "Türkiye'yi ve Ordu 'yu çok beğendim. Kara lahana çorbası ve dolmayı çok beğendim. Türk düğünü çok güzel, değişik geldi ve şaşırdım." diye konuştu.

Düğün Töreni Sempatik İnşaat Sektörü 

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