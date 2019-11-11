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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor - KIRŞEHİR İzle

Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor - KIRŞEHİR İzle

- Kaman Japon Bahçesi - Bahçede fotoğraf çektirenler - Vatandaşların konuşması Kırşehir 'deki Japon Bahçesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor - Kaman ilçesinde, Japonya'dan getirilen bitkilerle kurulan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Japon Bahçesi, sonbaharda ayrı güzelliğe kavuşarak farklı renklere büründüKIRŞEHİR (AA) - Japonya'nın sınırları dışındaki en büyük bahçesi olan Kırşehir 'in Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi, sonbaharda ayrı bir güzelliğe kavuştu.Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla yaptırılan bahçedeki bitkiler, sonbaharın farklı renklerine büründü.Sonbaharın gelişiyle yemyeşil tabiatın sarı ve turuncuya dönüştüğü Japon Bahçesi'nde, bazı ağaçlar yeşil yapraklarını korurken bazıları ise sarı, turuncu ve mor yapraklarıyla eşsiz bir manzara oluşturuyor. Ağaçlardan dökülen yapraklar da bahçeye ayrı bir güzellik katıyor.Japonlar başta olmak üzere bu yıl yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bahçe, çevre il ve ilçelerde dünya evine girecek çiftler için de düğün fotoğrafı çektirme mekanı olarak tercih ediliyor.Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede, mini bir çağlayan ile çok sayıda bodur bitki, ağaç ve gölet yer alıyor.Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından "En İyi Yeşil Tasarım" ödülü alan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyor.Japon Bahçesi'ni ziyarete gelenler, aynı yerleşke içindeki Kaman Arkeoloji Müzesini de gezerek, Kırşehir 'in yaklaşık 5 bin yıllık tarihi hakkında bilgi sahibi oluyor.Bahçesiyi görmek için Ankara'dan gelen Taha Lengerli, internetten gördüğü bahçenin sonbahardaki renk farklı renkleriyle izlemek istediğini söyledi.

Güzel bir manzara ile karşılaşmaktan mutlu olduğunu ifade eden Lengerli, "Sonbaharla burada ağaçların, doğanın görüntüsü muazzam derecede güzel. Kaman genelde kurak bir yer ama burada kendinizi huzurlu hissedebiliyorsunuz. Bu güzel yeri yapanlara teşekkür ediyorum." dedi.
Kayserili olan ve Kırşehir 'de eğitim gören üniversite öğrencisi Eren Koçak da Japon Bahçesi'ni çok beğendiğini belirterek, herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

Minyatür Düğün Fotoğrafı Yabancı Turist Üniversite Öğrencisi Sonbahar 

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