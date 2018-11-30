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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Jandarmadan özel eğitimli öğrencilere ziyaret - AYDIN

Jandarmadan özel eğitimli öğrencilere ziyaret - AYDIN

- Jandarmadan özel eğitimli öğrencilere ziyaret - Jandarma ekibinin gelmesinden detay - Öğrencilere hediye verilmesinden detay - Teğmen Hakan Yılmaz'ın konuşması - Öğrencilerle jandarma ekibinin eğlenmesinden detay - Okul öğretmeni Fulya Ayhan'ın konuşmasıJandarmadan özel eğitimli öğrencilere ziyaret - Aydın 'da özel eğitim merkezini ziyaret eden jandarma ekipleri, çocuklarla türkü söyleyip, oyun oynadıAYDIN (AA) - Aydın 'da bir özel eğitim merkezini ziyaret eden jandarma personelinin, öğrencilerle vakit geçirip eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu.İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, Efeler Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Aralarında kadın personelin de bulunduğu grup, öğrencilere dergi ve Türk bayrağı hediye etti.Öğrencilere asker selamı verip, ardından onlarla yöresel oyunlar oynayan jandarma ekibinin bu anları renkli görüntülere sahne oldu.Etkinlikte öğrencilerden Enes Akbal'ın şarkı söylemesi, katılımcıları duygulandırdı.Teğmen Hakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kendi çocuğunun da engelli olduğunu belirterek, buradaki özel çocukları bu şekilde hayata bağlamak adına çalışan tüm öğretmenlere teşekkür etti.Çok duygulandığını aktaran Yılmaz, "Jandarma Genel Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı olarak her zaman engellilerimizin yanındayız. Engellilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamada sonuna kadar destek olacağımız hiçbir şekilde unutulmasın. Bu çocuklar hepimizin." dedi.
Okul öğretmenlerinden Fulya Ayhan da burada eğitim görenlerin sevgiye muhtaç çocuklar olduğunu belirterek, öğrencilerin çok eğlendiğini söyledi.

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