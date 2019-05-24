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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma ve polis inci kefali için seferber oldu (1) - VAN

Jandarma ve polis inci kefali için seferber oldu (1) - VAN

- Askerlerin dere kenarında çöp toplamlarından genel görüntü - Dere kenarında yığılan balıklardan görüntü - Asker ve polislerin çöp toplamalarından genel görüntü - Toplanan çöplerin taşınmasından ve kamyonetlere yüklenmesinden genel görüntü - Dere kenarında göç eden balıklardan genel görüntüJandarma ve polis inci kefali için seferber oldu - Van 'da jandarma ve polis ekipleri, tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan inci kefalinin göç güzergahı olan nehirlerde biriken çöpleri topladıVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan inci kefalinin göç güzergahı olan nehirlerde biriken çöpleri temizledi. Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan - 15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğa çıkıyor.Gölün tuzlu ve sodalı suyundan nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğu için jandarma ve polis ekipleri seferber oldu.Kaçak avcılığın önüne geçmek için 7 gün 24 saat nöbet tutan ekipler, inci kefalinin tatlı sularda ilerleyişini kolaylaştırmak için de çalışma yürütüyor.İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Evren Kaptan ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün'ün katılımıyla Balık Bendi'nde çevre temizliği yapan ekipler, nehirde biriken çöpleri toplayarak kamyonetlerle taşıdı.Ekiplerin çalışması vatandaşların takdirini topladı.

İnci Kefali Güzergah Jandarma Çevre Temizliği Polis Ekipleri 

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