İzmir Karabağlar'da işçiler greve gitti



Genel İş Sendikası üyelerinin 31 Ocak Salı günü başlattığı grev dördüncü gününde devam ediyor.



İlçe genelinde çöplerin toplanmadığı Karabağlar'da, konteynırların çevresinin çöpler ile dolmasına vatandaşlardan tepki geldi.



İlçe sakinlerinden Yıldırım Kemal Kulluk, biriken çöpler nedeniyle çocukların dışarı çıkamadığını, herhangi bir ilaçlama da yapılmadığını belirtti.



Kulluk, 'Madem çöpler duruyor, ilaçlama yaptırılması lazım. Kendi çabamızla ilaçlama yapıyoruz ama nereye kadar, olmuyor bir şekilde.' dedi.



Uğur Adıyaman ise grev nedeniyle çöp yığınlarının oluşmasına tepki gösterdi.



Yılmaz Karadayı da çöpler toplanamadığı için ortaya çıkan görüntünün İzmir'e yakışmadığını ifade ederek, 'Böyle bir rezillik yok. Bir aydın olarak, vatansever olarak geçinenlerin hiçbirisi de ortada yok. Niye alınmıyor bu pislikler.' dedi.



Bu arada, belediye yetkilileri sendika ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.



İzmir'de DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Karabağlar Belediyesine ait Karbel AŞ arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine 31 Ocak'ta grev kararı alınmış, 195 işçi tüm hizmetleri durdurmuştu.

