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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir Güz Trofesi sona erdi

İzmir Güz Trofesi sona erdi

- Yarıştan drone görüntüleri - Tekne ve bottan görüntüler - Baş Hakem Eşref Uzun ile röportaj - Milli sporcu Ersin Yaşar ile röportaj - EAYK Komodoru Akif Sezer ile röportajİZMİR (AA) - Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2019 İzmir Güz Trofesi'nin 3. ve son ayak yarışları tamamlandı.Çeşme Marina'da dün sert rüzgar nedeniyle yapılamayan yarışlar, bu sabah 32 teknenin katılımıyla gerçekleştirildi.
EAYK Komodoru Akif Sezer, yaptığı açıklamada, İzmir Güz Trofesi'nin 3. ayak yarışlarıyla 2019 senesini kapattıklarını söyledi.

Üçüncü ayak yarışlarıyla sona eren 2019 İzmir Güz Trofesi'nde IRC A1'de Tüpraş Lemon, IRC A2'de Orchestra, IRC A3'te Mare, IRC A - 4'te Çeşme Marina Ventus, IRC B - 1'de Perle White, IRC B2'de Goodday Sunshine, IRC B3'te Chess ve destek sınıfında Elisa birinciliğe ulaştı.

Yarış 

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