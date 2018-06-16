İzmir'de tatilcilere yağmur sürprizi

- Mordoğan Kocakum Plajı - Tatilcilerin yağmur altında denize girmesi - Şiddetli yağış sonucunda oluşan su birikintilerinin görüntüsü - Ramazan Bayramı tatilini Karaburun ilçesinde geçiren tatilciler, yağmur sürpriziyle karşılaştıİZMİR (AA) - Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için İzmir 'in Karaburun ilçesine gelen tatilciler, yağmur sürpriziyle karşılaştı.Başta Mordoğan Kocakum Plajı olmak üzere ilçenin birçok koyunda denize giren tatilciler, aniden bastıran yağmurla şaşkınlık yaşadı.İlk anlarda yağmurun çiselemesine aldırış etmeden denize girmeye devam eden tatilciler, yağışın şiddetini artırmasının ardından kumsaldan ayrıldı.Bazı tatilciler ise güneşten korunmak için açtıkları şemsiyelerin altına girerek bir süre yağmurdan korunmaya çalıştı. Tatilcilerin bu çabası, yağmurla birlikte etkili olmaya başlayan rüzgar nedeniyle de boşa çıktı. Şiddetli rüzgar, deniz kenarındaki ve kumsal kenarında bulunan kafelerin şemsiyelerini devirdi.Çoğu tatilci bunun üzerine ıslanmamak için kapalı yerlere gitmeyi tercih etti.Yağan yağmura aldırış etmeden denize girmeye devam eden az sayıda tatilci ise ilgiyle izlendi.Yağış nedeniyle Mordoğan Fatih Caddesi'nde de su birikintileri oluştu.