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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'de 'renkli' festival

İzmir'de 'renkli' festival

İzmir 'de "renkli" festival - Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı - Gündoğdu Meydanı'nda boya festivali İzmir 'de "renkli" festival - Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı kapsamında düzenlenen boya festivali renkli görüntülere sahne olduİZMİR (AA) - Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı kapsamında boya festivali yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen çalıştay, Gündoğdu Meydanı'nda boya festivali olarak bilinen "Dream of Color Fest" ile son buldu.Etkinliğe katılan yüzlerce İzmir li, ücretsiz dağıtılan, nişasta ve gıda boyasından üretilmiş kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyaları birbirine attı. Boyaların havaya saçıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.Festivalde ayrıca müzik dinletileri ile lindy hop dansı, jonglör ve mim gösterileri de sahnelendi.

Gıda Boyası Etiler Festival 

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