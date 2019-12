İzmir’de doğan her çocuk için bir fidan dikilecek Haberi

-Fidan dikiminden görüntüler

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Ağustos’ta yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından başlatılan “Orman İzmir” kampanyası kapsamında vatandaşlarla beraber fidan dikti. Başkan Soyer, İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceklerini söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 Ağustos’ta ormanlarda büyük tahribata yol açan yangının yaralarını sarıyor. Günlerce süren yangından sonra başlatılan ve 3.5 milyon TL yardım toplanan “Orman İzmir” kampanyasında fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Şeytan Deresi’nde bulunan 280 dönümlük ağaçlandırma sahasında vatandaşlarla beraber fidan dikti. Ağaçlandırma sahasına menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar fidanı dikildi.“Hedefimiz 3 bin 800 hektar alanda ağaçlandırma yapmak”Başkan Tunç Soyer, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, “İzmir’de 18 Ağustos’ta çıkan ve ve günlerce süren yangından sonra demiştik ki ‘Çok daha fazlasını dikeceğiz. Çünkü İzmir’in akciğerleri yandı ve biz bunu tedavi etmek mecburiyetindeyiz.’ İşte o günden sonra ne yapacağımız konusunda çok sıkı ve bilimsel bir çalışma yürütmeye başladık. 30 Ağustos günü yangın yerinde olağan üstü bir meclis topladık. Orada hep birlikte halkımızın şahitliğiyle bazı kararlar aldık ve onları hayata geçirmeye başladık. Ardından 9 Eylül’de Kültürpark’ta sabahlara kadar süren olağan üstü bir konser düzenlendi ve çok ciddi bir bağış toplandı. Hedefimiz 3 bin 800 hektar alanda ağaçlandırma yapmak. İzmir’in yanan ormanlarından çok daha fazlasını İzmir’e iade etmek. Bugün burada başlattığımın 280 dönümlük bu ağaçlandırma sahası çok ciddi ve bilimsel olarak çalışılmış bir ağaçlandırma sahası. Burada dikeceğimiz fidanlar buranın doğal bitki örtüsüne uygun olan ağaçlar” dedi.

Soyer, yeni bir kampanyanın da müjdesini vererek, “Bugün İzmir’de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. İzmir’de çocuklarımız fidanlarıyla büyüyecek. Aynı zamanda bugünden itibaren her vefat eden İzmirli vatandaşımız için de bir anı ağacı dikeceğiz. Onlar da anılarıyla yaşayacaklar” şeklinde konuştu.

“Biraz daha incelemekte fayda var”Soyer, Fidan Şenliği’nin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soyer, Konak ilçesinde yapılması planlanan ve tartışmalara yol açan 42 katlı gökdelene ilişkin, "İnşaat, tarım arazisine yapılmadığı sürece yanlış değil. Bu şehir büyümek mecburiyetinde. Tabii ki doğal silüetini bozmaması gerekiyor. Bu konuda daha önce zannediyorum ki ciddi sayıda başvuru yapılmış. 3 kere iptal edilmiş ve 3 kere onay alınmış. Geçmiş dosyaları incelemek lazım. Hangi süreçlerden geçildiği, nasıl bu noktaya gelindiğine bakmak lazım. Sonuçta benim görebildiğim 3 kez bu inşaatı yapma hakkını almış bir yatırımcı var ama dediğim gibi biraz daha incelemekte fayda var” dedi.





