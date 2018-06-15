'İyilik Ağacı' köy okullarının çehresini değiştiriyor - BİTLİS
"İyilik Ağacı" köy okullarının çehresini değiştiriyor - BİTLİS - Köy okulunun malzemelerini araçlardan taşınmasından detaylar - Okulun temizlenmesinden detaylar - Okulun onarılmasından dateylar - Boyaların yapılmasından detaylar - Grup Yöneticisi Fatma Cemre Oğuz ile röportaj - Çalışmalardan detaylar - Grup Üyesi Avukat Bakır Yazı ile röportaj - BEÜ öğrencilerinden Özge Aksu ile röportaj - Onarılan okulda okuyan Nazar Akalı ile röportaj"İyilik Ağacı" köy okullarının çehresini değiştiriyor - Bitlis 'te sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen, aralarında öğretmen, öğrenci, memur, avukat, esnaf ve hemşirelerin de bulunduğu "İyilik Ağacı Grubu", köy okullarını boyuyor ve onarıyor - Grup yöneticisi Fatma Cemre Oğuz: - "Herkesin anladığı bir iş olduğu için usta parası vermiyoruz. Bazı üyelerimizin araçları var, onlar da bize destek veriyor. İşçilik tamamen üyelerimizden. Gönüllülerimiz köy okulları için çok büyük emek veriyor"BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis 'te sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen, aralarında öğretmen, öğrenci, memur, avukat, esnaf ve hemşirelerin de bulunduğu "İyilik Ağacı Grubu", köy okullarını boyuyor ve onarıyor.Köylerde öğretmen, idareci ve muhtarlarla görüşen İyilik Ağacı Grubu üyeleri, aralarında topladıkları paralar ve hayırseverlerden aldıkları malzemelerle köy okullarına gidiyor. Burada bozuk kapı, pencere, lavabo, elektrik ve su tesisatlarını tamir eden grup, okulu boyayıp çehresini değiştiriyor.Çalışmaları kapsamında son olarak Çatalsöğüt Köyü İlkokuluna giden gönüllüler, okulun boya ve tadilat işlerini yaptı.Grup yöneticisi Fatma Cemre Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce okulların ihtiyaçlarını belirlediklerini, ardından çalışmalarını bu yönde yaptıklarını söyledi.
Grupta boya, alçı ve tamirattan anlayan gönüllüler bulunduğunu anlatan Oğuz, "Herkesin anladığı bir iş olduğu için usta parası vermiyoruz. Bazı üyelerimizin araçları var, onlar da bize destek veriyor. İşçilik tamamen üyelerimizden. Gönüllülerimiz köy okulları için çok büyük emek veriyor. Şimdiye kadar 4 - 5 okulumuzda boya ve tadilat işleri ile etkinlikler gerçekleştirdik." dedi. Oğuz, grubu yaklaşık 7 ay önce kurduklarını ifade ederek şöyle konuştu:"Bu sürede yaklaşık bin öğrenciye ulaşarak, kitap, kırtasiye, oyuncak ve giyim malzemeleri hediye ettik, eğlenceler düzenledik. Engelli arkadaşlarımızı ziyaret edip onlar için etkinlikler gerçekleştirdik. Yüzlerini boyadık. Grubumuza katılmak isteyen tüm arkadaşlarımızı bekleriz. Desteklerinden dolayı Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz'a teşekkür ederim." - "Okulları renklendirmekten çok mutlu oluyoruz"Grup üyelerinden avukat Bakır Yazı ise okulların dışında engellilere, hayvan barınaklarına ve ihtiyaç sahiplerine de yardım etmeye çalıştıklarını aktardı.Amaçlarının insanları sevindirmek olduğunu dile getiren Yazı, şunları söyledi:"Bugün de köy okulumuza geldik. Okulun boyanarak renklendirilmesi gerekiyordu. Geçen hafta bir yardım kampanyası düzenledik. Etkinliğe katılan ve gruptaki insanlardan belli bir yardım alındı. Bu yardımla okul tadilatında kullanılacak malzemeleri aldık ve bazı yerlere yardımda bulunduk. Okulun birkaç ihtiyacı vardı. Onarım yapıp okulu renklendirdik. Yaptığımız işin ne kadar güzel, doğru ve insanları mutlu ettiğini gördüğümüz için bu işi yapmaktan ve okulları renklendirmekten çok mutlu oluyoruz." Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinden Özge Aksu da arkadaşlarıyla aralarında topladıkları paralarla okullar için malzeme aldıklarına işaret etti.Okullara ve köy çocuklarına yardım etmeye çalıştıklarını kaydeden Aksu, "Bugün okulda temizlik yaptık, okulu boyadık. İlk başta işçi tutmaya karar verdik ama ona para vermek yerine herkes anladığı bir işi yapmaya başlayınca ustaya gerek kalmadı." dedi.