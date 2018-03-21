İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Mattiolo'dan Göbeklitepe'ye övgü - ŞANLIURFA
- Göbeklitepe alanının drone görüntüsü - Göbeklitepe'den detay görüntüler - Göbeklitepe'deki dikili taşlar - Harran ilçesinin drone görüntüsü - Kümbet evlerinden detay görüntüler - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo ile röportaj - Büyükelçs Mattiolo'nun kentte gezmesiŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo, "Dünya Mirası Geçici Listesi"ndeki varlıklar arasında bulunan, Şanlıurfa 'daki dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe'ye ilişkin, "Göbeklitepe, insanlığın en eski yerleşim yeri olarak kalan, eşsiz tarihi tecrübeyle korunmuş çok güzel bir yer." dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte tarihi ve turistik mekanları ziyaret eden Büyükelçi Mattiolo, izlenimlerini AA muhabiri ile paylaştı.Mattiolo, tarihi mekanlara özel ilgi duyduğunu belirterek, Türkiye'nin tarihi ve kültürel açıdan zengin bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"nde bulunan Göbeklitepe'den de övgüyle bahseden Mattiolo, ören yerinin dünya tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.Mattiolo, şunları kaydetti:"Benim bu bölge ile alakalı olarak takdir ettiğim, büyük öneme sahip bazı arkeolojik alanlar var, tarihi ve kültürel bakımdan çok önemli olan Göbeklitepe var. Göbeklitepe, insanlığın en eski yerleşim yeri olarak kalan, eşsiz tarihi tecrübeyle korunmuş çok güzel bir yer. UNESCO'nun da koruma altına aldığı kültür varlıklarından birisi, çok önem arz ediyor, herkesin ziyaret etmesini öneriyorum. Ayrıca iki önemli müzede var burada, biri tam olarak insanlığın en eski şehrine adanmış, tahsis edilmiş müzenin içerisindeki Göbeklitepe özel alanı, diğeri ise yine bu müze yakınlarındaki olağanüstü mozaiklerin sergilendiği alan. Şanlıurfa diğer yönüyle de ilginç, tarihinin başlangıcından beri farklı medeniyetlere beşiklik etmiş, hala bu karakterini koruyan bir şehir. Halen mahalli ve dışarıdan gelen toplulukların yer bulduğu bir şehir." - "İş birliği güçlendirilmeli"Harran'daki konik kubbeli evlerin benzerinin İtalya'nın Alberobello kasabasında da bulunduğunu aktaran Mattiolo, Alberobello ile Harran'ın 2013'den beri kardeş şehir olduğunu kaydetti. İki şehir arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mattiolo, şunları söyledi:"Harran'da keşfedilen çok önemli bir arkeolojik alan var. Dünyanın en eski üniversitesi burada keşfedilmiş. Yuvarlak şekilde kümbet evleri dediğimiz yapılar, tıpkı İtalya'nın güneyindeki Alberobello kasabasındakine benziyor. Biz oraya metro ile gidiyoruz. Alberobello ile Harran arasında bazı ortak projelerin olduğunu öğrendim. Ümit ediyorum ki Harran da Alberobello gibi ünlü, gelişmiş bir turistik merkez haline gelir."