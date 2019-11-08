İstanbul Sanat Fuarı'nda 'Faust' buluşması - İSTANBUL
İstanbul Sanat Fuarı'nda "Faust" buluşması - İSTANBUL - Gösteriden detaylar - Seyircilerden detaylar - İbrahim Arıcı ve Öykü Naz Altay'ın açıklamaları İstanbul Sanat Fuarı'nda "Faust" buluşması - "ARTİST 2019 / 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı" kapsamında Goethe'nin ünlü eseri "Faust", ücretsiz olarak her gün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyorİSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Johann Wolfgang von Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan "Faust", 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı'nda sanat ve edebiyatseverleri bir araya getirdi.Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" kapsamında bu yıl "Faust" temasıyla gerçekleştirilen "ARTİST 2019 / 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı", Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Bu yıl sanat fuarının ana teması altında sahneye konulan Johann Wolfgang von Goethe'nin ünlü eseri "Faust", ücretsiz olarak izleyicilerle buluşuyor. - "Bizim için çok enterasan bir tecrübe oldu"Oyunu sahneye koyan Arsız Kumpanya ekibinden İbrahim Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Faust"u ilk olarak bu yıl eğitiminlerini tamamladıkları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde mezuniyet projesi olarak hazırladıklarını söyledi.
Arıcı, fuardan önce birçok yerde de sahnelediklerini belirterek, "Daha sonra TÜYAP'la yollarımız kesişti ve fuardaki bu bin metrekarelik hangarda bu oyun nasıl sahnelenebilir diye çalışmaya başladık. Sonuç olarak büyülü ve güzel bir işin ortaya çıktığını düşünüyoruz." dedi. Fuarın ilk gününden bu yana seyriciler tarafından olumlu yorumlar aldıklarını dile getiren Arıcı, şöyle devam etti:"Biz gençlerin yaptığı tiyatro artık alternatif tiyatro düşüncesine doğru kaydığı için son zamanlarda ufak ve kapalı mekanlarda da tiyatro yapılıyor. Bu anlamda fuar içerisindeki bu alan bize çok farklı bir deneyim oldu." - "Yaşadığımız alanda prova yapmaya başladık"Arıcı, ekip olarak yaz döneminde yine fuar alanında düzenlen Ağustos Atölyesi çalışmalarına katıldıklarını ve burada oyunun sahne, müzik tasarımını hazırladıklarını aktararak, atölye boyunca farklı disiplinlerden ressam, heykeltraş, fotoğrafçı ve tasarımcı sanatçılarla bir paylaşım içerisinde olduklarına işaret etti.Oyuncu Öykü Naz Altay da fuar alanında bir oyun sahnelemek adına ilginç bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi. Fuarda oyunu sahnelemek adına bir ay boyunca çalışma yaptıklarını söyleyen Altay, "Dekor, bütün hareket düzeni bu alana nasıl uyar, onu araştırdık ve 3 gün prova sürecinin ardından eseri sahnelemeye başladık." ifadelerini sözlerine ekledi.Fuarda her gün izleyiciyle buluşan ve yarın son kez sahnelenecek olan Goethe'nin oyunu, şeytanla iddiaya giren bir adamın öyküsünü ele alıyor.Yiğit Sertdemir'in sahneye uyarlayıp yönettiği oyunda ayrıca Cihan Durmaz, Gözde Türker, İrem Alnıaçık, Mekin Sezer, Melis İlhan ve Tuğra Can Bıçak rol alıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım