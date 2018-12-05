İstanbul hava durumu uyarısı! Kar ne zaman yağacak?
Dışarı çıkacaklar dikkat! İki gündür havaların ılıman seyretmesinin ardından bugün akşama doğru tekrar soğuk hava etkili olmaya başlayacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı bir çok yeri beyaz örtüye bürüdü. Meteoroloji'nin sitesindeki son dakika tahminlerine göre yarından itibaren yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkili olacak. İstanbul'da da bugün sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ' Kar ne zaman yağacak ' sorusunu yoğun şekilde araştırıyor. Dün akşam saatlerinden beri İstanbul'da etkili olan yağışların bugün öğleden sonra yerini sağanak yağışlara bırakacağı belirtilerek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması belirtildi.