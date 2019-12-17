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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi

İstanbul'da Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi

- Salondan görüntüler - Neyzen Burcu Karadağ'ın konuşması - Sema gösterisinden görüntüler - Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç: - "Mevlana Celaleddin - i Rumi ve Şems - i Tebrizi'nin öğütlerine baktığımız zaman, günümüz insanına olduğu kadar, her ne kadar siyasetin içinde olsak da günümüz siyasetçilerine de hitap eden öğütler var"İSTANBUL (AA) - Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde, Şeb - i Arus Sema Töreni düzenlendi.

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