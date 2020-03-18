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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da kar sürprizi

İstanbul’da kar sürprizi

Kar yağışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Gesi Kar Sürprizi Kar Yağışı 


- İstanbul’da bazı bölgelerde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. İstanbul’da bugün akşam saatlerinde kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu. Sultanbeyli ve Sancaktepe bölgesinde etkili olan kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi. İstanbullular kısa süren kar yağışı sebebiyle şaşkınlığa uğradı. (İA-CGK-
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