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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış başladı

Yağmur

Sağanak Yağış Kış Saati Sağanak Yağmur Akalan Akkale 

-Sahil
-Yağmurdan kaçan insanlar
-Şemsiyeli insanlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Marmara'da yağış etkisini gösterdi. Edirne ve Çanakkale'nin ardından İstanbul'da da sağanak yağış başladı.
Kadıköy'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşuşturması dikkat çekti. İstanbul'da akşamlar saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kadıköy'de sağanak yağmura yakalanan vatandaşlar durak altlarına, bina girişlerine saklandı. İş çıkış saatinde başlayan sağanak yağış trafiği de olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte trafikteki yoğunlu yüzde 81'lere ulaştı.
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