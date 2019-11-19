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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da bazı kesimlerde sis etkili oluyor Haberi

İstanbul'da bazı kesimlerde sis etkili oluyor Haberi

- İstanbul Havalimanı yolundan sis görüntüleri - Devrilen araçtan görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da Kuzey Marmara otoyolu ile İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.Sabah saatlerinde kentin bazı noktalarında sis etkisini gösterdi. Kuzey Marmara otoyolu ile İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Arnavutköy'de ise sisin etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç devrildi. Aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Ticari Araç Direksiyon 

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