İstanbul'da bazı kesimlerde sis etkili oluyor Haberi
- İstanbul Havalimanı yolundan sis görüntüleri - Devrilen araçtan görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da Kuzey Marmara otoyolu ile İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.Sabah saatlerinde kentin bazı noktalarında sis etkisini gösterdi. Kuzey Marmara otoyolu ile İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Arnavutköy'de ise sisin etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç devrildi. Aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım