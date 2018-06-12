Isparta Gelendost’u ‘Dolu’ vurdu



- Isparta’nın Gelendost ilçesinde sağanak yağmur yağışının yerini bir anda doluya bırakması sonrasında gelen fındık büyüklüğündeki dolu taneleri, ilçenin büyük bölümünün gelir kaynağı olan elma bahçelerini savaş alanına çevirdi. Isparta’nın Gelendost ilçesinde dün akşam saatlerinde bir anda sağanak yağış sonrasında gelen dolu yağışı hayatı adeta felç etti. Gelendost ilçe merkezi ve bazı köylerinde yoğun şekilde kendini gösteren dolu yağışının, elma hasat sezonu öncesinde ürünlere büyük zarar verdiği belirtildi. İlçede yoğun olarak gözlenen fındık büyüklüğündeki iri dolu taneleri, görenleri hayrete düşürürken, cep telefonuyla o anları kayda alan bazı vatandaşlar, yağışın şiddetini görünce daha beterinin olmaması için ettikleri dua da kayıtlara girdi. Dolunun verdiği hasar, incelemeler sonucunda ortaya çıkacak Türkiye’deki elma üretiminin yılda yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan Isparta’da, Gelendost ilçesi elmanın başkenti olarak biliniyor. Dolu yağışı sonrasında ilçede meydana gelen hasar tespiti ise, yapılacak incelemeler sonunda netlik kazanacak.

