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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Isparta'da kar yağışı etkili oluyor İzle

Isparta'da kar yağışı etkili oluyor İzle

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( ISPARTA ) ISPARTA

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- Isparta’da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağmur yağışı, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Dedeçam Rampaları bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çalışma başlatıldı. Bugün sabah saatlerinden Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Dedeçam Rampaları mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Isparta Emniyeti Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin herhangi bir kaza yaşanmaması için çalıştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin de kar küreme çalışması yaptığı öğrenildi. Kar yağışının etkili olduğu Isparta’nın Keçiborlu ilçesini Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlayan yol güzergahındaki Dedeçam bölgesinde, şu ana kadar herhangi bir kaza yaşanmadığı ve gerekli çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (FK-SÇ)
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