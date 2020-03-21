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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İshak Paşa Sarayı koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı - AĞRI

İshak Paşa Sarayı koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı - AĞRI

- İshak Paşa Sarayı'nın dışından görüntü - İshak Paşa Sarayı'nın önünden ve kapısından görüntü - Sarayın kapısına asılan yazı - Ziyaretçilerden Süleyman Kırgıç ile röportaj (uzun saçlı) - Ziyaretçilerden Mehmet Ağca ile röportajİshak Paşa Sarayı koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldıAĞRI (AA) - Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserlerinden olan tarihi İshak Paşa Sarayı, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde 1900 rakımlı bir tepeye kurulu olan ve her dönem çok sayıda turisti ağırlayan tarihi saray, dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında 18 Mart’tan itibaren ziyarete kapandı.Bu kapsamda İshak Paşa Sarayı'nın kapısına, yerli ve yabancı turistler için Türkçe ve İngilizce konuya ilişkin yazı asıldı. Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ile ören yerlerinin ziyarete kapatıldığını belirtti.
Bulut, kentteki ören yeri ve müzelerin 30 Mart'a kadar ziyarete kapalı kalacağını bildirdi.Öte yandan, İshak Paşa Sarayı'nı görmeye gelen bazı ziyaretçiler ise sarayın kapalı olduğunu öğrenince geri döndü.İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Süleyman Kırgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amatör olarak dağcılık yaptığını ve 9 gündür Doğu Anadolu Bölgesi'ni gezdiğini söyledi.

İshak Paşa Sarayı'nı görmeye geldiğini ancak sarayın koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olduğunu öğrendiğini anlatan Kırgıç, "Ben alınan tedbirleri çok yerinde buluyorum. Devlet büyükleri ve bilim insanlarının aldığı kararlara saygı duyarak ona göre hareket etmeliyiz. Toplumda infiale yol açacak haberlere kulağımızı tıkayıp yalnızca bu konuyla ilgilenen yetkililere kulak vermeliyiz." diye konuştu.

Koronavirüs Yabancı Turist Ziyaretçiler Yazılı Açıklama İngilizce 

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