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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
İşaret diliyle 'Evde kal Türkiye' çağrısı - ANKARA

İşaret diliyle 'Evde kal Türkiye' çağrısı - ANKARA

İşaret diliyle "Evde kal Türkiye" çağrısı - ANKARA - İşaret diliyle "Evde kal Türkiye" çağrısıİşaret diliyle "Evde kal Türkiye" çağrısıANKARA (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısını işaret diliyle yaptı.Federasyonun sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda başkan Kihtir, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken el hareketleri ve yüz mimikleriyle oluşturdukları görsel dili kullandı.Kihtir mesajında, "Kendini, sevdiklerini ve aileni korumak için evde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.

Sosyal Medya İşaret Dili Koronavirüs İşitme Engelli İşitme Engelliler 

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