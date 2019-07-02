Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İş bulamayınca mantar üreticisi oldu - ŞANLIURFA Haberi

İş bulamayınca mantar üreticisi oldu - ŞANLIURFA Haberi

- Mantarlardan genel görüntüler - Mehmet Emin Ülgen ile röportaj - Mantarların sulanmasıŞANLIURFA (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan GAP'ın merkezi konumundaki Şanlıurfa 'da, üniversiteden mezun olduktan sonra alanında iş bulamayan Mehmet Emin Ülgen, evinin alt katındaki ambarda geleneksel yöntemlerle kurduğu tesiste istiridye mantarı üretmeye başladı.
Suruç ilçesinin Aybastı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Ülgen, 2 yıl önce Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İnşaat Teknolojisi Programı'ndan mezun oldu.Bugüne kadar eğitimine uygun iş bulamayan Ülgen, hocasının tavsiyesi üzerine araştırmalar yaparak istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi.Evinin alt katındaki yaklaşık 50 metrekarelik ambarda kendi imkanlarıyla 3 ay önce istiridye mantarı tesisi kuran Ülgen, gelecekte üretim kapasitesini artırıp ihracat yapmayı hedefliyor.Mehmet Emin Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet üzerinden yürüttüğü araştırmalardan sonra üretim için denemelere başladığını belirtti.
İlk etapta 10 çuvalda ektiğini dile getiren Ülgen, "Başarılı olunca bunu yaklaşık 200 çuvala çıkardım." dedi.
- Tahıl ambarında üretim yapıyorÜlgen, istiridye mantarı yetiştirmenin maliyetli olduğunu, bu nedenle sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çekerek, şöyle devam etti:"Evimizin altındaki tahıl ambarında üretim yapıyoruz. Zor oluyor. Üretimde kullanılan aletlerimiz eksik. Bu imkansızlıklar nedeniyle verim az oluyor. İnanıyorum eksiklerimizi giderdikten sonra verimimiz de artacak. Üretimimiz artarsa hem ailemizin bütçesine katkı sağlarız hem de ilçemize yeni bir iş olanağı getirmiş oluruz. Arsamız var. Yetkililerin destek vermesi halinde daha da başarılı olacağıma inanıyorum. Bizim yörede ticari amaçlı başka mantar üreten yok. Devletimiz tarafından destek verildiğinde ilçe ekonomisine de katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. İşimi büyüterek yurt dışına da satmayı planlıyorum."Ülgen, üretimde kullandığı kompostu (bitki atıklarından gübre) kendisinin hazırladığını vurgulayarak, sertifikalı tohum kullandığını anlattı.İstiridye mantarının kırmızı etle aynı besin değerlerine sahip olduğuna değinen Ülgen, "Aylık ortalama 300 kilogram ürün alıyorum. Geçen ay mahsulü çevreme dağıttım. Bu ayki ürünü kilogramını 15 liradan satacağım. İstiridye mantarı birçok yemekte kullanılıyor. Çorbadan kavurmaya ve kebaba kadar her türlü yemeği yapılıyor." dedi.

Tarım Muhabir Yurt Dışı Kırmızı Et İstiridye 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
En Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile ŞaşırdıEn Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile Şaşırdı
JÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran BıraktıJÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran Bıraktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı