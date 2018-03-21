İranlı turistler nevruz tatili için Van'a akın etti
- Havaalanından İranlı yoğunluğundan detaylar - Van kent merkezinden İranlı turistlerden detay - Mağazalarda alışveriş yapan İranlılardan detaylar - Otel İşletme müdürü Yeşilağaç ile röportaj - Mağaza sahibi ile röportaj - Detaylar - Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen çok sayıda İranlı turist Van 'a geldi - İranlı turistlerin bir kısmı kentte konaklarken bir kısmı da başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin diğer illerine gidiyor - Otel yetkilisi Yeşilağaç: - "Kentteki otellerin doluluk oranı yüzde yüzlere ulaştı. Otellerin yanı sıra apart otel ve günlük dairelerimiz de var. Buralar da dolu. Esnaf bu durumdan çok memnun" - İranlı turist Bayis: - "Konser, alışveriş ve gölü görmek için Van 'a geldik. Burada çok güzel zaman geçireceğiz"VAN (AA) - NECAT HAZAR - İranlı turistler ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek için, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Van 'a geldi.Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla her yıl Türkiye'ye gelen İranlı turistler bu yıl da Van 'ı tercih etti.Kentte devam eden Van Alışveriş Festivali'ni ( Van Shopping Fest) fırsat bilerek bol bol alışveriş yapan İranlılar, otellerde yoğunluk oluşturdu.İranlı turistlerin bir kısmı kentte konaklarken bir kısmı da başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin diğer illerine gidiyor. Van Ferit Melen Havalimanı'nda yaşanan yolcu yoğunluğundan dolayı 8 ek sefer konuldu. - Esnaf yoğunluktan memnun Van 'daki bir otelin yetkilisi Reşat Yeşilağaç, İranlı turistleri ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Esnafın memnun olduğunu ifade eden Yeşilağaç, "Kentteki otellerin doluluk oranı yüzde yüzlere ulaştı. Otellerin yanı sıra apart otel ve günlük dairelerimiz de var. Buralar da dolu. Esnaf bu durumdan çok memnun. Kente gelen turist sayısı her geçen yıl artıyor. Demek ki Van 'dan memnun ayrılıyorlar." dedi. Esnafın kazancının nevruz tatilinde arttığını söyleyen Yeşilağaç, Van 'ın İranlı turistler için el birliği ile çalışması gerektiğini dile getirdi. Yeşilağaç, "Devam eden bir festivalimiz var. Bu festival biraz daha genişletilmeli. Örneğin İranlı sanatçılar burada konser verebilir. Bu şekilde daha renkli bir festival olur." diye konuştu. Mağaza sahibi Ercan Tarhan da İranlıların ilin ekonomisi için önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Geçen yıl 500 bin İranlı turist Van 'a gelmişti. Her bir turist bir mağazadan bir parça kıyafet alırsa bu 500 bin kıyafet demektir. Her bir turist otelde bir odada kalırsa bu 500 bin oda demektir. Bu yüzden bu ilin ekonomisi için çok büyük bir katma değerdir. Devlet büyüklerimiz bu anlamda her türlü çalışmayı yapmış. Biz de esnaf olarak üzerimize düşeni yapıyoruz."İranlı turist Zehra Bayis ise Van 'ın ülkelerine çok yakın olduğunu anımsatarak, "Konser, alışveriş ve gölü görmek için Van 'a geldik. Burada çok güzel zaman geçireceğiz. Van esnafı bize çok iyi davranıyor." ifadesini kullandı.