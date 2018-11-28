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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İran'da Türk filmleri gösterimine yoğun ilgi - TAHRAN

İran'da Türk filmleri gösterimine yoğun ilgi - TAHRAN

- Türk filmi gösterimi yapılması - Film izleyenlerden detaylar - Tahran Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat Koordinatörü Yusuf Korkmaz ile röportaj - İranlı izleyici Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Periya Şahmuhammedlu ile röportaj - Filmden detaylar Tahran 'da Türk filmleri gösterimine yoğun ilgi - Tahran Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat Koordinatörü Yusuf Korkmaz: - "İran'da Türk filmlerine, Türkiye'de de İran filmlerine rağbet var. Böyle karşılıklı ilgi iki halkın birbirine olan sempatisini de güçlendiriyor" - İranlı izleyici Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Periya Şahmuhammedlu: - "Türk filmlerinin diyalogları, teknikleri ve hikayeleri çok güçlü. Türk filmleri Farsça dublaj ya da alt yazılı olarak İran sinemalarında gösterime sokulursa çok ilgi göreceğini düşünüyorum"TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran 'da "Türk Filmleri Haftası" etkinliği kapsamında gösterilen Türk filmleri İranlı izleyicilerden geniş ilgi gördü. Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen ve kurumun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Derviş Zaim'in "Balık", Emin Alper'in "Abluka", Tolga Karaçelik'in "Sarmaşık" ve Faruk Hacıhafızoğlu'nun "Kar Korsanları" adlı filmleri İranlı izleyicilerle buluştu. - "İran'da Türk filmlerine çok ilgi var"Enstitünün Kültür Sanat Koordinatörü Yusuf Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Yunus Emre Enstitüsünün Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak yaklaşık 45 ülkede 52 merkezde kültürel faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Korkmaz, bu tür bir etkinliği daha önce 2016 yılında yaptıklarını ve gösterilen yoğun ilgiden dolayı bu sene tekrar yapmaya karar verdiklerini belirterek, "İran'da Türk filmlerine, Türkiye'de de İran filmlerine rağbet var. Böyle karşılıklı ilgi iki halkın birbirine olan sempatisini de güçlendiriyor." şeklinde konuştu.
Sinema sanatının halkların kaynaşmasına iyi bir vesile olduğunu vurgulayan Korkmaz, bunu bir fırsat olarak görerek film gösterimleri, açık hava sineması ve benzeri etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
Türkçenin İran'da çok bilinen bir dil olması nedeniyle filmleri Türkçe olarak verdiklerini ve ilgiden gayet memnun olduklarını ifade eden Korkmaz, etkinlik kapsamında gösterilen "Balık" filminin İran'daki Fecr Film Festivali'nde de gösterildiğini ve yoğun ilgi gördüğünü hatırlattı.Korkmaz, bu etkinliklerin devamını yapmayı ve özellikle yazın açık hava sineması tertipleyip yönetmenlerle yapımcıları da davet etmeyi planladıklarını aktardı. - "Türk filmlerinin diyalogları, teknikleri ve hikayeleri çok güçlü"İranlı izleyici Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Periya Şahmuhammedlu (31), İstanbul Türkçesini bildiği için Türk sinemasına çok ilgi gösterdiğini dile getirerek, ilk defa fragmanını Tahran 'da gördüğü "Mucize" adlı Türk filmini Türkiye'ye gittiğinde sinemada izlediğini söyledi.

Türk halkı ve filmlerine olan hayranlığı nedeniyle böyle bir etkinliğin olduğunu öğrenince çok sevindiğini dile getiren Şahmuhammedlu, gösterilen filmler çok kaliteli ve güzel olduğunu kaydetti.
Türk filmleri ve dizilerini sürekli olarak takip ettiğini ve beğendiğini dile getiren Şahmuhammedlu, "Türk filmlerinin diyalogları, teknikleri ve hikayeleri çok güçlü. Türk filmleri Farsça dublaj ya da alt yazılı olarak İran sinemalarında gösterime sokulursa çok ilgi göreceğini düşünüyorum." dedi.
Şahmuhammedlu, YEE ve diğer Türk kurumlarından bu tür etkinlikleri daha fazla yapmalarını talep etti.

Muhabir Diyalog Başkent Konferans Fragman 

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