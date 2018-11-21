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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İran'da Mevlit Kandili farklı şekillerde kutlanıyor - GÜLİSTAN

İran'da Mevlit Kandili farklı şekillerde kutlanıyor - GÜLİSTAN

- Gürgan kentinde düzenlenen Kavimler Festivalinden detay görüntüler - Festivale ülkenin muhtelif eyaletlerinden katılan etnik gruplardan detaylar - Festivaldeki ilahi ve dans gösterilerinden detaylarGÜLİSTAN (AA) - İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinin merkezi Gürgan kentinde Mevlit Kandili münasebetiyle Kavimler Festivali düzenlendi.
İran Cumhurbaşkanlığı Turizm, El Sanatları ve Kültürel Miras Kurumu'nun düzenlediği etkinliğe Gülistan Valisi Menaf Haşimi ve yabancı ülkelerin misyon şefleri katıldı.
Sünni Türkmenlerin de yaşadığı Gürgan kentinde gerçekleştirilen festivalde ülkenin tüm etnik grupları yöresel kıyafetleriyle yer aldı.Ülkenin muhtelif eyaletlerinden festivale katılan Türkmenler, Araplar, Kürtler, Farslar, Beluçlar, Gilekler ve Lorlar, festivalde ilahiler ve şarkılar söyledi.

Etkinlik alanında açılan stantlarda bölge halklarına özgü el yapımı ürünlerin satışı gerçekleştirildi.
Türkmen Sahrası bölgesinden gelen Türkmenlerin el işi ürünlerinin sergilendiği stant katılımcılardan ilgi gördü.

Misyon İran Yöresel Kıyafet Gesi Festival 

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