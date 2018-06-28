Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor - ADIYAMAN Haberi

İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor - ADIYAMAN Haberi

İnşaatta "kırlangıç molası" sürüyor - ADIYAMAN - Kırlangıçların yuva yaptığı binalardan genel ve detay görüntü - Kırlangıçlardan görüntü - Yüklenici firmanın inşaat mühendisi Ramazan Taşpınar ile röportaj - Detaylar - Adıyaman 'ın Çelikhan ilçesindeki TOKİ inşaatında dış cephe çalışmalarında kırlangıç yuvaları nedeniyle çalışmalara verilen ara uzatıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Çelikhan ilçesinde TOKİ inşaatında yuva yapan kırlangıçlar için verilen mola uzatıldı.TOKİ tarafından bölgede iki yıl önce başlatılan 252 konutluk projenin tamamlanma aşamasına gelen 5 bloğundaki dış cepheye kırlangıçlar yuva yaptı. Yüklenici firma, kırlangıçların yumurtlama dönemi olması nedeniyle kuşların yuva yaptığı blokların dış cephe çalışmalarına verdiği molayı uzattı.Yüklenici firmanın inşaat mühendisi Ramazan Taşpınar, gazetecilere açıklamasında, şantiye sahasında 252 konut, 16 derslikli okul, cami ve arıtma tesisi inşaatı bulunduğunu belirtti.
B1 ile B5 blokları arasında bulunan dış cephelerde kırlangıç yuvalarından dolayı inşaat çalışmalarını durduklarını ifade eden Taşpınar, şöyle konuştu:"Şu anda kırlangıç yuvalarından dolayı binaların dış cephe imalat çalışmaları durmuş durumda. Kırlangıçların yumurtlama dönemi bitti. Şu an yavrular kuluçka döneminden çıktı. Yavruların uçmasını bekliyoruz. Yaklaşık üç hafta içerisinde inşallah yavrularımız uçacak. Dünyaya yeni kırlangıçlar gelecek."

Arıtma Tesisi Allah Kırlangıç 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı