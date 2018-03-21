Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İnşaat kazısında Geç Roma dönemine ait mekanlar bulundu - MUĞLA

İnşaat kazısında Geç Roma dönemine ait mekanlar bulundu - MUĞLA

- Kazı çalışmalarından görüntüler - Konutsal mekanlar ile mozaik kalıntılardan görüntüler - Başhekim Dr. Yusuf Babayiğit ile röportaj İnşaat kazısında Geç Roma dönemine ait mekanlar bulundu - Konutsal mekanlar, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerince incelemeye alındıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, hastane inşaatının hafriyat çalışması sırasında Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülen konutsal mekanlar ile mozaik kalıntıları ortaya çıkarıldı.Türkkuyusu Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin tadilat ve inşaat çalışması sırasında, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerince tarihi kalıntılara rastlandı. Ekipler, bölgede inceleme yaparak kurtarma kazısı başlattı.Ortaya çıkarılan alanların Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor.Hastane başhekimi Dr. Yusuf Babayiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede zaman zaman yaşanan altyapı sorunları nedeniyle tadilat çalışması başlattıklarını belirtti.
Bölgede çalışma yürütmeden önce durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerine bildirdiklerini aktaran Babayiğit, "Müze müdürlüğü ve ekibinin koordinesinde çalışmalar devam ediyor. Kurum olarak bu çalışmalar süresince arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.
İnşaat çalışmalarının durdurulduğu, kurtarma kazılarının ise bir süre devam edeceği öğrenildi.

Hastane Bild 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Savaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir EdiyorSavaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir Ediyor
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Güneşin Suya Kavuştuğu O AnGüneşin Suya Kavuştuğu O An
İstanbul'da Sisİstanbul'da Sis
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı