Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - İngiliz turistler ülkelerine dönüyor - (5) - MUĞLA

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - İngiliz turistler ülkelerine dönüyor - (5) - MUĞLA

- Yolculardan görüntü - Havalimanınden detaylarİngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası - Tatil için Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bulunan İngiliz turistlerin bir kısmı, charter havayolu şirketine ait uçakla Londra Gatwick Havalimanı'na hareket ettiMUĞLA (AA) - Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Muğla 'nın Bodrum ilçesinde tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı, charter havayolu şirketine ait uçakla Londra'ya götürüldü.Milas - Bodrum Havalimanı'nda İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştirdi.Pasaport işlemleri tamamlanan turistler, daha sonra Londra Gatwick Havalimanı'na gidecek charter havayolu şirketine ait uçağa yönlendirildi.İlçede gün içinde uçuşların devam edeceği öğrenildi.İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

İngiltere Çağa Havayolu Şirketi 

İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Futbolun Müslüman YıldızlarıFutbolun Müslüman Yıldızları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı