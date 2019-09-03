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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İngiliz şarkıcı Anne Marie, Antalya'da hayranıyla karate yaptı Haberi

İngiliz şarkıcı Anne Marie, Antalya'da hayranıyla karate yaptı Haberi

- Anne Marie'nin hayranıyla karate yapması - Anne Marie'nin konserinden görüntüler - Antalya 'da sahne alan ünlü şarkıcı Anne Marie'nin bir çocuk hayranıyla karate yaparken çekilen fotoğraf ve görüntüleri ilgi çektiANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan ve kentte bir süre tatil yapan İngiliz şarkıcı Anne Marie'nin, çocuk hayranıyla karate yaptığı sırada çekilen görüntü ve fotoğrafları beğeni topladı.Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Regnum Live in Concert" serisi kapsamında 25 Ağustos'ta sahne alan Anne Marie, konser öncesinde bir araya geldiği hayranı Beren Karakaya ile karate yaptı.Marie'nin kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı görüntülerde, ünlü şarkıcı ve hayranı Karakaya'nın "empi" katasını birlikte sergilediği dikkati çekti.Sanatçının, paylaşımı kısa sürede büyük beğeni kazandı ve bir milyona yakın kişi tarafından izlendi.Minik hayranının kondisyonunu beğendiğini belirten Marie'nin, "Beren ile iyi senkronize olduk. Ben de küçük yaştan beri karate yapıyorum. Karateye ilgiliyim. Kendi çocukluğuma döndüm ve çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Lyon Karate Şarkıcı 

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