İngiliz kadın son nefesinde müslüman oldu



Son nefesinde Kelime-i şehadet getiren İngiliz kadının hayat arkadaşı Eşref Dikmen, cenazenin İslami usullere göre defnedilmesini istedi.



Milburn'un cenazesi Merkez Hacıbey Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Yangı Mahallesi Boğasa Mezarlığında toprağa verildi.



2011 yılında İngiltere'den beraber geldiklerini anlatan Eşref Dikmen, Milburn'un Köyceğiz'i çok sevdiğini dile getirdi.



Milburn'un Müslümanlığı tercih ettiğini ifade eden Dikmen; “Allah huzurunda ben şahidim, hastanede 2 defa Kelime-i şehadet getirdi. Kemik kanseri nedeni ile 1 buçuk seneye yakın süredir tedavi görüyordu. Ama kurtaramadık.” diye konuştu.



Milburn'un derneklerinde faal olarak çalıştığını ve bölgede çok sevilen bir kişi olduğunu aktaran Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu ise, “hayvanseverliği ile ön plana çıkmıştı. 2 küçük çocuğu olan bir kardeşimizi genç yaşta kanserle mücadele ederken kaybettik. Kendisine son görevimizi yapıyoruz. İslami usullere göre defnediyoruz çünkü hastanede ölmeden önce kelime-i şehadet getirdiği söylendi. Bizde İslami usullere göre cenaze namazını kılarak son göverimizi yapıyoruz.” dedi.



Cenaze törenine Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bölgede yaşayan yerleşik yabancılar ve Milburn'un yakınları katıldı.



