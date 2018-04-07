İnci kefali belgeseline uluslararası birincilik - VAN
: - Derece alan görüntüİnci kefali belgeseline uluslararası birincilik - Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Ceylan'ın, Van Gölü'nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefalinin tatlı sulara göçünü anlatan belgesel çalışması, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen festivalde birinci oldu - Ceylan:"Bu görüntüler sayesinde Avrupa'daki pek çok meslektaşım inci kefali ile ilgilenmeye başladı. Benimle iletişime geçerek bölgeyi görmek ve görüntülemek için Türkiye'ye, Van Gölü'ne gelmek istediklerini belirttiler"VAN (AA) - Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan'ın, Van Gölü'nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefalinin tatlı sulara göçünü anlatan belgesel çalışması, "23. PAF Tachov Festivali"nde birincilik elde etti.Tahsin Ceylan'ın 2 yıl önce Erciş ilçesindeki Deliçay'da görüntülediği inci kefalinin tatlı sulara zorlu yolculuğu, Çek Cumhuriyeti'nde 23 - 25 Mart'ta düzenlenen ve 100'ün üzerinde belgeselcinin katıldığı yarışmada jüri üyelerinin beğenisi kazandı.Ceylan'ın çalışması, 23 yıldır Avrupalı sualtı fotoğraf ve filmcilerinin buluşma noktası haline gelen festivalde birinciliği kazandı.Ceylan, AA muhabirine, kazanılan ödülün, inci kefalinin tanıtımına ve korunmasına katkı sağlayacağını söyledi.
İnci kefali görüntüsünün festivale katılan herkesin yoğun ilgisini çektiğini anlatan Ceylan, şöyle konuştu:"Bu görüntüler sayesinde Avrupa'daki pek çok meslektaşım inci kefali ile ilgilenmeye başladı. Benimle iletişime geçerek bölgeyi görmek ve görüntülemek için Türkiye'ye, Van Gölü'ne gelmek istediklerini belirttiler. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmeler, ülkemiz ve çevre adına mutluluk ve umut verici. Böyle bir ödülü aldığım için gurur duydum." Van - Ağrı karayolu Erciş Balık Bendi mevkisindeki Deli Çay'da, üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu, görsel bir şölen sunuyor.İnci kefali için 15 Nisan - 15 Temmuz tarihlerinde av yasağı uygulanıyor.