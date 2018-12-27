Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İlmekleri köy okulundaki kardeşleri için attılar - MANİSA Haberi

İlmekleri köy okulundaki kardeşleri için attılar - MANİSA Haberi

- İlmekleri köy okulundaki kardeşleri için attılar - Örgü yapan öğrencilerden detaylar - Öğretmen Aynur Çoban'ın açıklamaları - Okul Müdürü Serdar Akbaş'ın röportajı Manisa Merkezefendi İlkokulu öğrencileri, yardımlaşma duygusunu geliştirmek için Malatya'daki kardeş okulları ilan ettikleri öğrenci arkadaşlarına kendi elleriyle ördükleri atkı, bere, eldiven ve çorap gönderdi.Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesinde bulunan Merkezefendi İlköğretim Okulu öğrencileri "Değerleri Eğitimi" dersi kapsamında kardeş okul ilan ettikleri Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulundaki öğrenci arkadaşlarına kendi elleriyle atkı, bere ve eldiven ördü.Yılbaşı öncesi hediyelerini hazırlayan öğrenciler, hazırladıkları paketleri arkadaşlarına gönderdi.Merkezefendi İlkokul Müdürü Serdar Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projede hedefin kardeş okuldaki öğrencilere yardım etmek olduğunu söyledi.

Akbaş, öğrencilerin evlerindeki atık malzemelerden örgü sistemi oluşturarak atkı, bere ve eldivenleri ördüklerini belirten Akbaş, "Bunları Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan kardeş okulumuza göndermek istedik. Onları sevindirmek istiyoruz. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum çünkü küçük yaştan yardımlaşma, dayanışma duygusunu geliştirmek için çaba gösterdiler." dedi.
Projeden sorumlu sınıf öğretmeni Aynur Çoban da öğrencilerin derste yaptıkları atkıları hediye etmek istediğini ifade etti.
Öğrencilerinin çok fedakar olduğunu belirten Çoban, "Öğrencilerim tamamen kendi ürettikleri ürünleri Malatya'ya kardeş okuldaki kardeşlerine gönderiyorlar. Bu öğrencilerimin fikriydi. Çok fedakarlar ayrıca velilerimizin de büyük desteği oldu. Umarım kardeş okuldaki kardeşlerimiz hediyelerimizi kullanırlar çünkü her şey el emeği göz nuru." diye konuştu.
Malatya'daki kardeşlerimize yılbaşında böyle bir hediye göndermenin güzel bir duygu olduğuna dikkati çeken Çoban, yardımlaşma duygusunu çocuklara bu şekilde kazandırmanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

El Emeği Göz Nuru Öğretmen Sınıf Öğretmeni Kardeş Okul Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı