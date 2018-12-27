İlmekleri köy okulundaki kardeşleri için attılar - MANİSA Haberi
- İlmekleri köy okulundaki kardeşleri için attılar - Örgü yapan öğrencilerden detaylar - Öğretmen Aynur Çoban'ın açıklamaları - Okul Müdürü Serdar Akbaş'ın röportajı Manisa Merkezefendi İlkokulu öğrencileri, yardımlaşma duygusunu geliştirmek için Malatya'daki kardeş okulları ilan ettikleri öğrenci arkadaşlarına kendi elleriyle ördükleri atkı, bere, eldiven ve çorap gönderdi.Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesinde bulunan Merkezefendi İlköğretim Okulu öğrencileri "Değerleri Eğitimi" dersi kapsamında kardeş okul ilan ettikleri Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulundaki öğrenci arkadaşlarına kendi elleriyle atkı, bere ve eldiven ördü.Yılbaşı öncesi hediyelerini hazırlayan öğrenciler, hazırladıkları paketleri arkadaşlarına gönderdi.Merkezefendi İlkokul Müdürü Serdar Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projede hedefin kardeş okuldaki öğrencilere yardım etmek olduğunu söyledi.
Akbaş, öğrencilerin evlerindeki atık malzemelerden örgü sistemi oluşturarak atkı, bere ve eldivenleri ördüklerini belirten Akbaş, "Bunları Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan kardeş okulumuza göndermek istedik. Onları sevindirmek istiyoruz. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum çünkü küçük yaştan yardımlaşma, dayanışma duygusunu geliştirmek için çaba gösterdiler." dedi. Projeden sorumlu sınıf öğretmeni Aynur Çoban da öğrencilerin derste yaptıkları atkıları hediye etmek istediğini ifade etti. Öğrencilerinin çok fedakar olduğunu belirten Çoban, "Öğrencilerim tamamen kendi ürettikleri ürünleri Malatya'ya kardeş okuldaki kardeşlerine gönderiyorlar. Bu öğrencilerimin fikriydi. Çok fedakarlar ayrıca velilerimizin de büyük desteği oldu. Umarım kardeş okuldaki kardeşlerimiz hediyelerimizi kullanırlar çünkü her şey el emeği göz nuru." diye konuştu. Malatya'daki kardeşlerimize yılbaşında böyle bir hediye göndermenin güzel bir duygu olduğuna dikkati çeken Çoban, yardımlaşma duygusunu çocuklara bu şekilde kazandırmanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.