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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
İlkbaharın gelişi ile çiçekler açtı

İlkbaharın gelişi ile çiçekler açtı

Ağaçtan görüntüler

Hastalık İlkbahar Gesi Allah 

-Şehrin belli yerlerden çekilen görüntüler
-Şayende Kartal ile röp.
-detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de sıcaklığın artması ile birlikte ilkbaharın göstergesi olan ilk çiçekler açmayı başlarken, seyrine doyumsuz manzaralar oluşuyor. Kentin Adalarda, Çarşı, Anadolu Üniversitesi, Şirintepe mahallesi gibi birçok yerinde yolun kenarında bulunan veya vatandaşların bahçelerinde özenle diktiği ağaçlarda açan çiçekler ilkbaharın geldiğini hatırlatıyor. Ayrıca Porsuk kenarında bulunan ağaçlar arasında tek bir ağacın açtığı çiçekleri vatandaşların dikkate çekti. Buraya gelen vatandaşlar ise bu ağcın yanında hem fotoğraf çekiyor hem de çiçeklerini dokunarak doğayı yakından hissediyor. Şehrin birçok yerinde açan çiçekleri çevredeki insanları doyumsuz manzaralarla mutlu ediyor. Porsuk kenarında tek ağaç Porsuk kenarında çiçek açan tek ağacını görerek mutlu olanlardan biri ise 83 yaşındaki Şayende Kartal oldu. Kartal, burada çiçek açan ağacını görünce çok mutlu olduğunu dile getirerek, bu çiçekler, içinde bulunduğumuz korona virüsü tehdidin sonlandırmasıyla baharın mesajını taşıdığını inandığı de belirtti.
Şayende Kartal, “Evet, bahar geldi. Bu çok güzel çiçek açmış. Bayıldım yani. Siz de bayıldınız herhalde. Hakikaten Porsuk kenarında çiçek açan tek ağaç. Çok güzel şahane. Bahar geldi inşallah bu virüsten de kurtuluruz. Türkiye’mize çok hastalık olmaz. Havalar ısınınca virüs gidiyormuş. İnşallah biz de ucuz kurtuluruz yani” dedi.

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