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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İlçenin tanıtımı için klip çektiler - RİZE

İlçenin tanıtımı için klip çektiler - RİZE

- "Çayeli İçin Çal' klibinden görüntüler - Klipte yer alan kişilerin prova görüntüsü - Türkü söylemelerinden görüntü - Müzik Öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu'nun açıklaması - Klipte yer alan inşaat ustası Orhan Ateş'in açıklaması - Klipte yer alan Ramazan Çepni'nin çaıklaması - Çayeli İlçe Kaymakamı Mehmet Öztürk'ün açıklamasıİlçenin tanıtımı için klip çektiler - Rize 'nin Çayeli ilçesinde, müzik öğretmeni öncülüğünde bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından 16 kişi, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla klip çekti - Kaymakam Mehmet Öztürk:"Bu klip, ilçemizin en önemli tarihi ve turistik yerlerinde çekildi" - Klipte yer alan Erzurumlu inşaat ustası Orhan Ateş:"İnşatta çalışırken söylemek kolay ama onun dışında söylemek çok farklı"RİZE (AA) - Rize 'nin Çayeli ilçesinde çeşitli meslek gruplarından 16 kişi, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için klip hazırladı.Müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu öncülüğünde bir araya gelen, aralarında müzik öğretmeni, inşaat ustası, öğrenci, okul müdürü ve müzisyenin de bulunduğu 16 kişi, "Çayeli İçin Çal" adını verdikleri klipte, "Çayeli'nden Öteye" türküsünü hem çaldı hem söyledi.

Kaymakam Mehmet Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çayeli türküsünün hem Türkiye'ye hem de insanların gönlüne girdiğini söyledi.

"Çayeli İçin Çal" projesiyle türküyü yeninden yorumlamak istediklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:"Bunu yanında en önemli amacımız ilçenin tanıtımına katkı sağlamak. Bu klip ilçemizin en önemli tarihi ve turistik yerlerinde çekildi. 8 ay boyunca bu parça için emek verildi.
Öğretmeninden inşaat işçisi ve öğrencisine kadar herkes bu klibe katkı sağladı."Klibi hazırlayan müzik öğretmeni Bektaşoğlu ise bu çalışmayı üniversitedeki sınıf arkadaşından esinlenerek yaptığını ifade etti.
Klibe her kesimden birilerini katmaya çalıştığını dile getiren Bektaşoğlu, "16 kişi bu işin içinde yer aldı. Bu, Rize 'de bir ilk. Amacımız il dışı hatta yurt dışındaki hemşehrilerimizin memleket hasretini gidermek. Elimizdeki kısıtlı imkanlarla en iyisini yapmaya çalıştık." diye konuştu.
Klipte yer alan Erzurumlu Orhan Ateş, inşaat ustası olduğunu belirterek, "İnşatta çalışırken söylemek kolay ama onun dışında söylemek çok farklı. Arkadaşlarımdan ve çevremden çok güzel tepkiler de aldım." ifadesini kullandı.Büyükköy Belediyesinde çalışan Ramazan Çepni de ilçenin tanıtımına katkı verdikleri için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Şarkı söylemek çok zor. Hata yapmayacaksın. Çok heyecanlı oluyor." dedi.

Yurt Dışı Müzik Öğretmeni Öğretmen Okul Müdürü 

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